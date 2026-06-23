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Detenido un hombre por varios hurtos en la playa de Las Teresitas

La Policía Autonómica recuperó teléfonos móviles, tarjetas bancarias y otros efectos personales tras el aviso de una víctima que rastreó su móvil por GPS

Los objetos robados en la playa de Las Teresitas

Los objetos robados en la playa de Las Teresitas

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Autonómica Canaria han detenido a un hombre como presunto autor de varios hurtos cometidos en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

La actuación fue llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Prevención e Intervención del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), que realizaban labores de vigilancia y prevención de la seguridad ciudadana en la zona.

El dispositivo se activó después de que una persona alertara a los agentes de la sustracción de su teléfono móvil. La víctima había logrado localizar el terminal mediante el sistema GPS, lo que permitió orientar la búsqueda.

Localización del sospechoso

Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron las comprobaciones en el entorno de la playa y localizaron a un hombre que fue identificado como sospechoso.

Durante la intervención, los policías encontraron entre sus pertenencias varios objetos cuya procedencia ilícita pudo ser acreditada.

Entre los efectos recuperados había teléfonos móviles, tarjetas bancarias y otros objetos personales pertenecientes a diferentes víctimas.

Objetos devueltos a sus propietarios

La Policía Autonómica comprobó que algunos de los efectos localizados correspondían a personas que también habían denunciado hurtos en Las Teresitas.

Los agentes lograron identificar a varios perjudicados y procedieron a devolverles sus pertenencias.

El resto de los objetos recuperados permanece bajo custodia policial hasta que pueda determinarse su titularidad y entregarse a sus propietarios.

Uso fraudulento de una tarjeta

Durante las diligencias, los agentes constataron que una de las tarjetas bancarias sustraídas había sido utilizada para intentar realizar una operación fraudulenta en un establecimiento comercial.

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Este hecho se ha incorporado a la investigación, que continúa abierta para esclarecer el alcance de los hurtos y comprobar si el detenido pudiera estar relacionado con otros delitos similares.

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