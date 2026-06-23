Una amplia columna de humo sorprende a los conductores de la TF-1 tras el incendio de un vehículo en el sur de Tenerife

Una llamativa y densa columna de humo negro ha sorprendido durante la mañana a los conductores que transitaban por la autopista del Sur de Tenerife, la TF-1. La alarma saltó tras declararse el incendio de un vehículo en la zona, cuyas llamas y emanaciones gaseosas eran perfectamente visibles desde varios kilómetros de distancia en ambos sentidos de la circulación, lo que generó momentos de retención y una lógica preocupación entre los usuarios de la vía.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el coche afectado se encontraba estacionado fuera de la propia autopista, concretamente a la altura de la salida que conecta con el núcleo costero de Las Eras, en el término municipal de Fasnia. Esta circunstancia evitó que el fuego interrumpiera de forma total el tráfico rodado en los carriles principales de la TF-1, permitiendo a los conductores continuar la marcha con precaución mientras el humo bordeaba la calzada.

La columna de humo en Las Eras / E. D.

Cómo prevenir un incendio por altas temperaturas

Para evitar que las altas temperaturas del verano conviertan tu coche en un foco de incendio, es fundamental realizar un mantenimiento riguroso de los elementos mecánicos y eléctricos más sensibles al calor. Asegúrate de revisar periódicamente los niveles de refrigerante y aceite, ya que un motor mal lubricado o sobrecalentado puede originar una combustión interna de forma repentina. Asimismo, presta especial atención al estado de los manguitos, las correas y el cableado eléctrico; el calor extremo reseca los componentes de goma y plástico, lo que puede provocar fugas de fluidos inflamables sobre superficies calientes o cortocircuitos letales en el motor.

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Por otro lado, los hábitos de estacionamiento y el cuidado del habitáculo juegan un papel crucial en la prevención de fuegos estivales. Nunca dejes en el interior del vehículo objetos que puedan actuar como una lupa o que contengan gases presurizados bajo el sol, tales como botellas de agua transparentes, mecheros, aerosoles o geles hidroalcohólicos, ya que la temperatura interior puede superar fácilmente los 60°C. Igualmente, si te desplazas a zonas rurales o de costa, evita a toda costa estacionar el coche sobre terrenos con vegetación seca o rastrojos; el calor extremo acumulado en el catalizador y el tubo de escape es suficiente para prender la hierba y calcinar el coche en cuestión de minutos.