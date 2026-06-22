Muere en Tenerife el turista ingresado grave tras sufrir un robo con violencia

El turista británico de avanzada edad que la pasada semana sufrió un robo con violencia y entró en parada cardiorrespiratoria en Tenerife falleció en el centro hospitalario en el que fue ingresado después de sufrir el mencionado delito.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado miércoles en la localidad de Los Cristianos, en el término municipal de Arona. El asalto se produjo, de forma concreta, en la calle Asomada del Morisco, una vía paralela a la avenida Juan Carlos I.

La víctima, de 88 años de edad, y su esposa, de 79, acudieron de vacaciones a la Isla para celebrar el cumpleaños del varón.

Cerca de unos apartamentos

La pareja se encontraba en las proximidades de la entrada a un complejo de apartamentos y, en un momento dado, un hombre se aproximó a dichos ciudadanos británicos para sustraerles el bolso por el sistema del tirón.

Entre las partes se produjo un forcejeo. Y el afectado cayó al suelo, donde entró en parada cardiorrespiratoria.

Fuentes autorizadas de la Policía Nacional confirmaron el fallecimiento del citado turista en el hospital en el que permanecía ingresado desde el pasado 17 de junio.

Investigación

Hasta el momento, agentes de los grupos de investigación de la Comisaría del Sur de Tenerife no han detenido al presunto autor de este homicidio por imprudencia.

Y las fuentes consultadas confirmaron que las gestiones para intentar identificar, localizar y arrestar al implicado continúan abiertas.