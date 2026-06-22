El 'efecto mirón' provoca un doble accidente en la TF-1 y colas de más de dos horas en la autopista del Sur de Tenerife
Un primer choque a la altura de Tabaiba a las 7:30 horas causó dos heridos y, apenas una hora después, las distracciones de otros conductores al mirar el siniestro originaron una segunda colisión con una madre y un menor afectados
El tramo sur de la isla ha vivido momentos de gran complicación debido a un doble accidente encadenado en la Autopista del Sur (TF-1), agravado por la imprudencia de los conductores. De forma casi simultánea, la Autopista del Norte (TF-5) también sufrió el bloqueo de sus carriles por otro siniestro, colapsando los dos accesos clave a la capital tinerfeña.
El punto más crítico de la mañana se localizó en la TF-1, a la altura de Tabaiba, primero en los carriles en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife y, tras el segundo accidente, en ambos sentidos, con colas que se extendieron por más de dos horas
- Primer accidente (07:30 horas): se produjo una colisión inicial que redujo drásticamente la capacidad de la vía. El impacto generó un notable embotellamiento que comenzó a bloquear el tráfico procedente del Valle de Güímar y Las Caletillas. Este primer incidente se saldó con dos heridos leves con cervicalgia, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario.
- Segundo accidente (08:30 horas): una hora más tarde, y en el mismo punto, la situación empeoró ostensiblemente debido al 'efecto mirón'. Los frenazos bruscos de los conductores que reducían la marcha para curiosear el primer choque provocaron una segunda colisión por alcance en sentido sur. Este nuevo accidente dejó otros dos heridos leves (una madre y un menor), también aquejados de cervicalgia.
El doble suceso paralizó por completo la circulación del sur en plena hora punta matinal.
La TF-5 también se colapsa en Los Realejos, aunque sin heridos
De forma paralela, el tráfico de entrada a la capital desde el Norte de la isla también se vio gravemente comprometido por otro accidente de tráfico en la TF-5, localizado a la altura del municipio de Los Realejos.
Al igual que en el sur, el siniestro tuvo lugar en los carriles con dirección a Santa Cruz de Tenerife, provocando colas compactas que repercutieron rápidamente en los accesos y enlaces de toda la comarca del Valle de La Orotava. Afortunadamente, a diferencia de lo ocurrido en la TF-1, en este accidente no se registraron heridos de ninguna consideración, quedando todo en daños materiales.
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