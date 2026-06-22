Detenido en el aeropuerto Tenerife Sur un pasajero con 880 gramos de hachís en su organismo

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Tenerife Sur a un pasajero como presunto autor de un delito contra la salud pública tras detectar que transportaba hachís en el interior de su organismo.

Según la información facilitada por el cuerpo policial, el hombre llegó a Tenerife en un vuelo procedente de Agadir, en Marruecos. Durante el control fronterizo, los agentes observaron indicios que motivaron la realización de comprobaciones adicionales.

La intervención contó con la colaboración de varias unidades de investigación y permitió confirmar que el pasajero ocultaba sustancias estupefacientes en el interior de su cuerpo.

Prueba médica y traslado al hospital

Ante las sospechas detectadas en el aeropuerto, se practicó una prueba médica destinada a comprobar la posible presencia de droga en el organismo. El resultado fue positivo, según la Policía Nacional.

Tras esa confirmación, el pasajero fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció bajo supervisión del personal sanitario durante el proceso de expulsión de las cápsulas.

79 cápsulas con 880 gramos de hachís

En total, el detenido expulsó 79 cápsulas o bolas de hachís, con un peso aproximado de 880 gramos.

La droga estaba repartida en envoltorios preparados para su transporte interno, un método que intenta evitar la detección en controles de seguridad o fronterizos.

Este tipo de transporte implica además un riesgo elevado para la salud de la persona que lo realiza, ya que la rotura de una cápsula dentro del organismo puede provocar complicaciones graves.

Investigación por delito contra la salud pública

El arresto se investiga como un presunto delito contra la salud pública, figura recogida en el Código Penal para conductas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

En este tipo de casos, los agentes tratan de determinar el origen de la sustancia, su posible destino y si existen otras personas implicadas en el traslado.

La actuación se enmarca en los controles que la Policía Nacional desarrolla en puestos fronterizos y aeropuertos con conexiones internacionales.

Una vez recuperada la sustancia intervenida y finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.