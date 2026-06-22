Caos circulatorio en Tenerife: dos accidentes en la TF-1 y la TF-5 provocan fuertes colas en dirección Santa Cruz

Mañana complicada en las principales arterias de Tenerife. Dos accidentes de tráfico prácticamente simultáneos en la Autopista del Sur (TF-1) y en la Autopista del Norte (TF-5) están provocando retenciones kilométricas e importantes retrasos para los conductores que se dirigen en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife.

Las autoridades y los servicios de emergencia piden extremar la máxima precaución si se circula por estas vías.

Colas en la TF-1 desde Caletillas / Víctor de Castro

Retenciones en el Sur: accidente en la TF-1 a la altura de Tabaiba

El primero de los incidentes se localiza en la TF-1, en las inmediaciones de Tabaiba (municipio de El Rosario). La colisión se ha producido en los carriles en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, lo que ha reducido la capacidad de la vía y ha comenzado a generar un notable embotellamiento que afecta a los conductores procedentes del Valle de Güímar y de la zona de Las Caletillas.

Complicaciones en el Norte: colisión en la TF-5 en Los Realejos

De forma paralela, el tráfico de entrada a la capital desde el Norte de la isla también se encuentra bloqueado debido a otro accidente en la TF-5, localizado a la altura del municipio de Los Realejos. Al igual que en el sur, el siniestro ha tenido lugar en los carriles con dirección hacia Santa Cruz de Tenerife, provocando colas compactas que ya repercuten en los accesos y enlaces de la comarca del Valle de La Orotava.

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Se aconseja mantener la distancia de seguridad para evitar alcances en cadena en las zonas de parón, seguir las indicaciones de los paneles informativos del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife y, en la medida de lo posible, buscar vías alternativas si se va a viajar de forma inmediata hacia el área metropolitana.