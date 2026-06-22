Caos circulatorio en Tenerife: dos accidentes en la TF-1 y la TF-5 provocan fuertes colas en dirección Santa Cruz
Las colisiones, registradas a la altura de Tabaiba (El Rosario) y en el municipio norteño de Los Realejos, complican la circulación en sentido descendente hacia la capital
Mañana complicada en las principales arterias de Tenerife. Dos accidentes de tráfico prácticamente simultáneos en la Autopista del Sur (TF-1) y en la Autopista del Norte (TF-5) están provocando retenciones kilométricas e importantes retrasos para los conductores que se dirigen en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife.
Las autoridades y los servicios de emergencia piden extremar la máxima precaución si se circula por estas vías.
Retenciones en el Sur: accidente en la TF-1 a la altura de Tabaiba
El primero de los incidentes se localiza en la TF-1, en las inmediaciones de Tabaiba (municipio de El Rosario). La colisión se ha producido en los carriles en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, lo que ha reducido la capacidad de la vía y ha comenzado a generar un notable embotellamiento que afecta a los conductores procedentes del Valle de Güímar y de la zona de Las Caletillas.
Complicaciones en el Norte: colisión en la TF-5 en Los Realejos
De forma paralela, el tráfico de entrada a la capital desde el Norte de la isla también se encuentra bloqueado debido a otro accidente en la TF-5, localizado a la altura del municipio de Los Realejos. Al igual que en el sur, el siniestro ha tenido lugar en los carriles con dirección hacia Santa Cruz de Tenerife, provocando colas compactas que ya repercuten en los accesos y enlaces de la comarca del Valle de La Orotava.
Se aconseja mantener la distancia de seguridad para evitar alcances en cadena en las zonas de parón, seguir las indicaciones de los paneles informativos del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife y, en la medida de lo posible, buscar vías alternativas si se va a viajar de forma inmediata hacia el área metropolitana.
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- El Gobierno cambia las normas: más de 92.000 casas vacías de Santa Cruz de Tenerife podrían tener un recargo del 150% en el IBI para sus propietarios
- Galcerán, el puente semisepultado por la trama urbana de Santa Cruz de Tenerife, cumple cien años
- Patty Mills se despide de Tenerife y del “mejor año” de su carrera
- El juez amplía los hechos denunciados por prevaricación contra el alcalde de Icod, Javier Sierra
- La tasca de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella de su carta y su famosa tortilla hay que encargarla con antelación: cocina casera a precios asequibles
- Vendedores del Rastro de Santa Cruz piden volver al emplazamiento junto al Mercado Nuestra Señora de África
- La historia de la playa de Las Teresitas