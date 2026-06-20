Un motorista pierde la vida en Canarias tras accidentarse con un coche

Un motorista de 40 años falleció este sábado como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la carretera GC-60, en el municipio grancanario de Tejeda. El siniestro tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 4,5, aproximadamente, y movilizó a varios recursos de emergencia tras recibirse el aviso en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el Cecoes recibió el aviso del siniestro a las 12:42 horas, cuando un turismo y una motocicleta colisionaron por causas que se investigan. Tras recibir la alerta, el 112 activó de forma inmediata los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para intervenir en el lugar del suceso.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento en el lugar

Hasta la zona se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, el personal sanitario comprobó que el conductor de la motocicleta presentaba lesiones de extrema gravedad incompatibles con la vida.

Los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, de 40 años de edad, sin que fuera posible su recuperación pese a la rápida movilización de los recursos de emergencia.

Investigación abierta para esclarecer las causas

Agentes de la Guardia Civil también acudieron al lugar del accidente para realizar las actuaciones correspondientes. Los efectivos se encargaron de custodiar el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y de iniciar la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

La elaboración del atestado permitirá aclarar los factores que pudieron influir en el siniestro y establecer cómo ocurrió el impacto entre ambos vehículos.

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Por su parte, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria realizaron labores de limpieza y acondicionamiento de la calzada para restablecer las condiciones de seguridad en la vía una vez finalizada la intervención de los servicios de emergencia.