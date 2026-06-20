Un hombre acepta diez años de cárcel por matar a otro hombre en Tenerife

Un hombre acusado de la muerte de otro en el barrio de San Matías, en Santa Cruz de Tenerife, ha aceptado una condena de 10 años de prisión y a pagar 180.000 euros al hijo de la víctima.

La condena también incluye que el acusado no podrá comunicarse con la familia del fallecido durante 14 años ni acercarse a menos de 500 metros una vez que salga de prisión y se acepta la expulsión del territorio nacional cuando cumpla 7,5 años de la pena en España a condición de que no vuelva al país durante diez años.

Según la sentencia, el acusado de 38 años llevaba unos ocho meses viviendo en una casa abandonada cuando sobre las 20 horas del 27 de febrero de 2025, se encontró con la víctima de 30 años en la calle y empezó una discusión verbal hasta que el procesado utilizó un cuchillo de 21 centímetros de largo y 10 de ancho.

Con esta arma asestó una "sola, rápida y violenta cuchillada" en el cuello que produjo una herida mortal. Tras ser detenido el acusado entró en prisión provisional el 30 de enero hasta que se emitió este fallo a puerta cerrada cuyo contenido ha sido dado a conocer ahora por lo que al aceptar el procesado la pena por conformidad se evitó la celebración de un juicio con jurado.

Pese a este episodio violento, el hombre sin recursos estaba plenamente integrado en el barrio y después de estar un tiempo durmiendo en un solar comenzó a ocupar una vivienda.

Los vecinos resaltaron su comportamiento tranquilo, algunos le daban ropa, comida, agua y permitían que cargara el teléfono y bañara en un recinto cercano y aseguran que tenían que ser ellos lo que se acercaran a su vivienda porque él era incapaz de ir a las suyas.

Estaba tan integrado en el barrio que llegó a participar en la cabalgata en las navidades de ese mismo año caracterizado como el rey mago Baltasar.

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Sin embargo, un par de semanas antes del suceso el otro joven comenzó a quedarse también en el inmueble hasta que en un momento dado el procesado quiso echarlo, lo que dio lugar a esta disputa.