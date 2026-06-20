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Un furgón queda calcinado y provoca daños en una fachada tras incendiarse en La Laguna

El incidente, ocurrido a primera hora de esta tarde en la zona de Barrio Nuevo, generó una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia

Vehículo calcinado en La Laguna

Vehículo calcinado en La Laguna / E. D.

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Efectivos de los Bomberos del Consorcio de Tenerife intervinieron a primeras horas de esta tarde en la extinción del incendio de un furgón en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El fuego provocó que el vehículo quedara completamente calcinado y generó una notable alarma en las inmediaciones.

El suceso se registró en la calle Los Guanches, una vía perpendicular a la calle El Puente, situada en la zona de Barrio Nuevo. Las llamas en el vehículo originaron una densa columna de humo negro que, debido a su intensidad, llegó a ser visible desde varios kilómetros de distancia, alcanzando puntos como la zona de Las Chumberas. Además de la destrucción del furgón, la radiación y el fuego llegaron a provocar daños materiales en la fachada de un edificio colindante.

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Hasta el lugar del incidente se desplazaron de inmediato diversos recursos de seguridad y emergencias, entre los que se encontraban agentes de la Policía Local de La Laguna, patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en tareas preventivas. Las fuerzas del orden procedieron a asegurar el perímetro mientras los bomberos realizaban las tareas de extinción y enfriamiento de los restos del vehículo.

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