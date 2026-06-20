Buscan al dueño de una mochila extraviada con documentación personal y tarjetas bancarias en una carretera de Tenerife

Una mochila abandonada con abundante documentación personal en su interior ha sido localizada este sábado en la carretera TF-12, conocida popularmente como la carretera de El Bailadero, en Tenerife. El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 1 de esta vía, que conecta los núcleos de San Andrés y Taganana, dentro del macizo de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Según la información facilitada por un guarda rural que encontró los objetos durante el desempeño de sus funciones, la mochila se encontraba en un pequeño descampado situado junto a la cuneta de la carretera.

Documentación personal y objetos de valor

Tras inspeccionar el contenido para intentar identificar a su propietario, el guarda rural comprobó que en el interior había piezas de ropa y diversa documentación personal perteneciente, aparentemente, a una persona de nacionalidad extranjera.

Entre los efectos localizados figuraban un pasaporte, un permiso de conducir, varias tarjetas bancarias y las llaves de una vivienda, además de otras pertenencias personales.

El responsable del hallazgo se puso en contacto con el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), que activó los protocolos correspondientes para la recuperación de los objetos.

La Policía Local se hizo cargo de los efectos

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar donde se encontraba la mochila. Los agentes verificaron el hallazgo y procedieron a recoger tanto la mochila como el resto de pertenencias para realizar las gestiones necesarias encaminadas a localizar a su propietario o propietaria.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona a la que pertenecen los objetos ni sobre las circunstancias que llevaron a que fueran abandonados o extraviados en esta zona del norte de Tenerife.

Hallazgos similares en la zona

El guarda rural que encontró la mochila señaló que no se trata de un caso aislado. Según explicó, durante el desarrollo habitual de sus labores de vigilancia y protección del entorno rural ha localizado en otras ocasiones mochilas y diferentes pertenencias abandonadas en esta misma área.