La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife recupera cinco bolsos de lujo robados valorados en casi 10.000 euros

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife lograron recuperar, el pasado miércoles, un total de cinco bolsos de reconocidas marcas comerciales que habían sido robados el día anterior en un establecimiento de artículos de lujo de la capital tinerfeña. El valor de mercado de los efectos recuperados asciende a 9.750 euros, un material que ya cuenta con diligencias de investigación abiertas tras la denuncia del asalto al comercio.

La intervención se desencadenó mientras los policías locales realizaban sus labores habituales de patrullaje. En ese momento, recibieron el aviso de un vigilante de seguridad de una empresa privada, quien informó sobre la presencia de una bolsa sospechosa que se encontraba escondida en el interior de una zona ajardinada de la ciudad.

Al inspeccionar el contenido de la bolsa, los agentes hallaron:

Los cinco bolsos de lujo de marcas reconocidas.

de marcas reconocidas. Los dispositivos antirrobo de los artículos, los cuales habían sido violentados.

de los artículos, los cuales habían sido violentados. Una gorra deportiva.

Confirmación de un robo con fuerza

Todos los objetos fueron trasladados inicialmente a las dependencias de Objetos Perdidos de la Policía Local santacrucera para su correspondiente examen físico. Durante la revisión, el personal del departamento detectó que los artículos se encontraban completamente nuevos, sin estrenar e incluso mantenían el etiquetaje original de la tienda de procedencia.

Tras ponerse en contacto tanto con los encargados del establecimiento comercial como con la Policía Nacional, se pudo confirmar que el comercio había sufrido un robo con fuerza durante la madrugada del día anterior.

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Finalmente, los responsables de la tienda de lujo reconocieron los bolsos recuperados como parte de su mercancía y aportaron el inventario oficial con la descripción detallada de los mismos. Toda esta documentación ha sido incorporada a las diligencias policiales y a la denuncia formal del delito para continuar con la investigación y dar con los autores del robo.