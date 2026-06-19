La Policía Nacional destapa una presunta estafa de 360 Clinics que deja 172 afectados en Canarias

La investigación abierta tras el abrupto cierre de las clínicas estéticas 360 Clinics en Canarias ha concluido con la imputación de dos personas y la identificación de otras tres por su presunta participación en una estafa que afecta a 172 clientes en Gran Canaria y Tenerife.

La Policía Nacional informó este viernes de que ha esclarecido una presunta trama relacionada con varias clínicas de tratamientos estéticos y depilación láser que continuaron comercializando servicios y cobrando a los clientes pese a conocer la delicada situación económica de la empresa y la imposibilidad de cumplir los contratos suscritos.

Primeras denuncias

La investigación comenzó en octubre de 2025 a raíz de la denuncia de una clienta que había contratado diversos tratamientos en una clínica ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Poco después de formalizar el contrato, el establecimiento cerró de forma repentina sin que llegara a recibir los servicios contratados.

Aquella denuncia fue la primera de una larga lista. Semanas después, LA PROVINCIA recogió los testimonios de decenas de afectados tras el cierre inesperado de los centros de 360 Clinics en Canarias. Los clientes denunciaban entonces que habían abonado tratamientos de estética y depilación láser, en muchos casos mediante financiación, y que la empresa había cesado la actividad sin previo aviso y sin ofrecer alternativas para completar los servicios pendientes.

Con el avance de las pesquisas policiales fueron apareciendo nuevas reclamaciones hasta detectar un patrón común. Según la Policía Nacional, el número de perjudicados asciende a 172 personas entre Gran Canaria y Tenerife.

Nunca llegaron a recibir el servicio

Las gestiones practicadas permitieron comprobar que, presuntamente, los responsables de la empresa siguieron ofreciendo y cobrando tratamientos mientras acumulaban problemas económicos que hacían inviable la continuidad de la actividad. La investigación sostiene que la mercantil arrastraba impagos de alquileres y nóminas al tiempo que continuaba captando nuevos clientes y obteniendo ingresos mediante la venta de bonos y tratamientos.

Como consecuencia de esta situación, numerosos usuarios abonaron por adelantado servicios que finalmente nunca llegaron a recibir. Según la Policía Nacional, al menos 40 afectados no pudieron disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas.

Cuando los cierres comenzaron a producirse en octubre y noviembre de 2025, los clientes recibieron mensajes en los que la empresa hablaba de una supuesta «reorganización interna» y de una suspensión temporal de la actividad.

Movilización en redes sociales

En aquel momento, los afectados comenzaron a organizarse a través de grupos de WhatsApp y redes sociales para compartir información y estudiar posibles acciones legales. Muchos denunciaban que seguían pagando cuotas de financiación por tratamientos que nunca llegaron a recibir, mientras otros reclamaban la devolución de cantidades abonadas por adelantado.

La investigación policial ha concluido con la imputación del administrador único de la empresa y de la directora general, ambos con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años. Además, otras tres personas han sido identificadas por su presunta participación en los hechos.

La complejidad del caso y el elevado número de perjudicados han llevado a que la causa trascienda el ámbito provincial. Según informó la Policía Nacional, la Audiencia Nacional ha asumido la investigación debido al volumen de afectados, la existencia de numerosas empresas vinculadas al mismo administrador y la posible repercusión en distintos puntos del territorio nacional.

La empresa figura bajo la denominación 360 Clinics Ecolaser Ideal S.L., una marca que llegó a contar con varios centros en Gran Canaria y Tenerife antes de cesar su actividad de manera repentina a finales de 2025.