Dos mujeres resultan heridas tras sufrir un accidente de tráfico en Tenerife

Dos mujeres han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la Avenida Fundador Gonzalo González (Granadilla), en el que se vieron involucrados tres vehículos.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a las 14:40 horas recibieron varias llamadas en las que se informa de un accidente de tráfico con tres vehículos implicados, uno de ellos volcado de forma lateral.

Un técnico de coordinación del Consorcio de Bomberos de Tenerife, presente en la sala operativa, atendió una de las llamadas, recibida mediante el sistema eCall desde vehículo que había volcado. Durante el interrogatorio realizado, constató que su ocupante se encontraba atrapada y le dio indicaciones hasta la llegada de los recursos de emergencias.

Los efectivos de emergencia en el lugar del accidente. / 112 Canarias

Equipo desplegado

Una vez que los bomberos llegaron al lugar, aseguraron los vehículos accidentados y liberaron del interior del habitáculo a la afectada que se encontraba atrapada.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a las dos mujeres que resultaron heridas y las trasladó al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

Lesiones

En concreto, una de las afectadas sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado y la otra, diferentes traumatismos de la misma consideración.