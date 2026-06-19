Muere un hombre de 79 años tras caer por un barranquillo en Tenerife

Un hombre de 79 años ha fallecido este viernes, 19 de junio, tras caer de forma accidental por un barranquillo en el Camino El Monturrio, en el municipio tinerfeño de La Orotava.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 17:34 horas y, en ese momento, activaron los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataron al afectado del lugar en el que había caído y, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a practicar maniobras de reanimación.

Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de la zona continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Resto de efectivos

Por su parte, la Guardia Civil custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y realizó el atestado correspondiente.

Agentes de Policía Local y Cuerpo General de la Policía Canaria colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.