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Dos heridos, uno de ellos hospitalizado, tras colisionar un coche y una moto en Tegueste

El accidente de tráfico se registró a primera hora de la mañana de este viernes en la carretera TF-13, movilizando a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil

Centro de coordinación del CECOES

Centro de coordinación del CECOES / 112 Canarias

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana de este viernes 19 de junio en el municipio tinerfeño de Tegueste se ha saldado con dos personas heridas de diversa consideración, precisando una de ellas traslado hospitalario.

El incidente se produjo en torno a las 07:53 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando sobre una colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera TF-13. El aviso advertía que los ocupantes de la moto necesitaban asistencia médica de forma inmediata.

Balance de afectados por el SUC

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar de los hechos y atendió a los dos implicados:

  • Varón (Herido moderado): En el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue estabilizado y evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
  • Varón (Herido leve): Presentaba policontusiones de carácter leve y, tras ser valorado por los sanitarios en el lugar del accidente, rechazó ser trasladado a un centro médico.

Recursos policiales y de emergencia

El CECOES 112 activó de manera inmediata el protocolo de seguridad y emergencias de la isla, desplegando los siguientes recursos en el punto de la colisión:

Noticias relacionadas

  • Servicio de Urgencias Canario (SUC): Una ambulancia de soporte vital básico.
  • Guardia Civil: Patrullas del cuerpo que se encargaron de regular el tráfico en la TF-13 para evitar nuevos incidentes e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del choque.

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