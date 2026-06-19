Detenido con dos kilos de heroína ocultos en una mochila cuando embarcaba en un ferry hacia Canarias
La Guardia Civil ha arrestado a un sospechoso en el puerto de Huelva tras la localización de la droga en su equipaje destinado al Archipiélago
La Guardia Civil ha detenido a una persona en el puerto de Huelva por un presunto delito contra la salud pública tras localizar 2,116 kilogramos de heroína ocultos en una mochila cuando iba a embarcar en el ferry con destino a las islas Canarias.
Según informa el Instituto Armado en un comunicado, el detenido fue localizado durante los controles habituales a personas y vehículos en instalaciones portuarias cuando al pasar su equipaje por el escáner de rayos X detectaron una "densidad anómala" en el interior de una mochila, lo que levantó sospechas de los agentes.
La intervención del guía canino junto a un perro detector de drogas del Servicio Cinológico de la Comandancia de Huelva permitió identificar la presencia de narcóticos en el interior de la mochila, donde se localizó un doble fondo que ocultaba un paquete de 2,166 kilos con un polvo marrón que arrojó positivo en heroína tras un test químico de narcóticos.
Inspecciones y controles de seguridad en los puertos
El detenido, junto con la sustancia incautada y las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
La Guardia Civil recuerda que todos los pasajeros, equipajes y mercancías que transitan por las instalaciones portuarias y aeroportuarias, están sujetos a inspecciones y controles de seguridad.
En caso de detectarse cualquier tipo de sustancia ilícita, mercancía prohibida o de contrabando, se actuará en consecuencia, mediante la incautación de los efectos y la inmediata detención o denuncia de los infractores, según corresponda.
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