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Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife

El afectado sufrió diversos traumatismos de carácter moderado

Lago de la plaza de España y la plaza de la Candelaria, en la avenida marítima de Santa Cruz de Tenerife.

Lago de la plaza de España y la plaza de la Candelaria, en la avenida marítima de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista, de 36 años, ha resultado herido este jueves tras colisionar con un turismo en la Avenida Marítima, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:26 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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La Policía Local realizó el atestado correspondiente.

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