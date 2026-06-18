Fallece un motorista al salirse de la vía en la TF-1 a la altura de Güímar

Un motorista ha fallecido este jueves tras sufrir una salida de vía en la autopista TF-1, a la altura de Güímar, en Tenerife. El accidente se produjo sobre las 11:52 horas en el punto kilométrico 22, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La sala operativa del 112 recibió una alerta por el siniestro y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos de Tenerife y personal del Servicio de Carreteras.

Intervención de los servicios de emergencia

Ante la gravedad del accidente, el SUC movilizó una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y un helicóptero medicalizado. La aeronave llegó a tomar tierra en la propia autopista para facilitar una posible evacuación urgente.

Efectivos de bomberos y de los cuerpos policiales aseguraron la zona y colaboraron en la intervención sanitaria, además de facilitar la regulación del tráfico durante la emergencia.

A la llegada del personal sanitario, el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos del SUC realizaron maniobras de reanimación, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del accidente.

Seguridad vial para motoristas

La Dirección General de Tráfico considera a los motoristas uno de los colectivos más vulnerables en carretera, debido a la menor protección frente a un impacto.

Entre las recomendaciones generales de seguridad vial figuran adaptar la velocidad a las condiciones de la vía, mantener la distancia de seguridad, evitar maniobras bruscas y utilizar siempre equipamiento de protección homologado.