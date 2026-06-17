La trampa mortal que acabó con la vida de Lía Dorta en El Hierro: "No ha fallado una persona, sino un sistema entero"

Lo más doloroso para la familia de Lía Dorta, la estudiante grancanaria fallecida en El Hierro tras caer de una altura de más de cinco metros en el acceso a unos aparcamientos de Valverde, es pensar que su muerte podía haberse evitado con un simple foco o con una valla de seguridad. Pero, sin ninguna barrera en el camino, se precipitó hacia lo que consideran una "trampa mortal", que ya había causado graves lesiones a otro joven apenas unos meses antes. Creen que, en este caso, "no ha fallado una persona, sino un sistema entero".

En una extenuante batalla judicial de más de cuatro años, su madre, Maite Frías, ha logrado con la ayuda de su abogado reabrir una investigación que parecía estancada. Y busca responsables. En la vía penal, el juez trata de averiguar si la joven cayó a plomo, tras dar varios pasos o si fue empujada al vacío. Y, en la contencioso-administrativa, apunta al Ayuntamiento de Valverde por supuestamente haber incumplido la normativa urbanística al no contar con las medidas de seguridad exigibles para evitar accidentes.

Lo que Frías recuerda de esa noche del 24 de julio de 2022 es que había salido a cenar con su marido para celebrar el aniversario de su boda, mientras su hija estaba de vacaciones con unos amigos en El Hierro. A la una de la madrugada, la joven le llamó para contarle que iba a salir a tomar algo con su grupo a un bar de Valverde. El teléfono volvió a sonar una hora más tarde, pero en esa ocasión no era su hija quien estaba al otro lado de la línea.

La investigación ha sido reabierta tras el informe de un perito que recoge las lagunas

Los servicios de emergencias le comunicaron que Lía había sufrido una caída muy grave con un traumatismo craneoencefálico y la iban a trasladar de urgencia al Hospital Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. Rápidamente, cogió el coche y salió con su marido para esperarla en el centro médico. "Estuvimos con ella el tiempo que pudimos, pero al final dijeron que no se podía hacer nada porque no se le bajaba el hematoma y no podían operar", recuerda.

Tenía en aquel momento 20 años, era una estudiante aplicada que cursaba un doble grado de Traducción, Interpretación y Turismo en la ULPGC y residía en La Isleta. Mientras sus amigos bebían en los aparcamientos anexos al local, se apartó un momento para hacer sus necesidades en una zona con más privacidad. Sin embargo, la ausencia de iluminación en el lugar le impidió percatarse de que había una zanja que dividía el muro con una rampa de bajada y se deslizó por motivos que ahora se investigan.

Toma de declaraciones

Abrieron oficio por una muerte violenta, pero fue archivada sobre la marcha. "Nunca se llevaron a cabo diligencias de ningún tipo", sostiene la madre de la joven, que cuestiona que en ese momento no se tomaran mediciones en el lugar de los hechos ni se comprobara la ubicación de la mancha de sangre de su hija. Se limitaron a tomar declaración a cuatro testigos, uno de los cuales era un joven que la acompañó hasta el acceso porque ella no conocía la zona.

La rampa a los aparcamientos no tenía iluminación ni vallado y, según un informe aportado por la familia, un interventor ya había advertido en 2017 que incumplía la normativa urbanística porque no era apta para su uso. "Arreglar esa situación y colocar los sistemas de seguridad es responsabilidad del Ayuntamiento, que es el propietario del terreno", señala Frías.

Maite Frías enciende una vela por su hija Lía Dorta, fallecida en un accidente en El Hierro. / La Provincia

La investigación se cerró como una muerte accidental en 2024, pero la familia veía que había algunos aspectos que no cuadraban y pidió un informe de parte. Tras las gestiones realizadas por el letrado de la familia, Alberto Bruno, el fiscal y los peritos Félix Ríos y su ayudante, lograron que el magistrado instructor, Antonio Mazuecos, reabriese el caso y encargase la práctica de nuevas diligencias.

Después de adoptar esta decisión, se destinaron numerosos recursos para intentar averiguar lo que realmente ocurrió. El jueves, 11 de junio, se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos con agentes de la Guardia Civil de El Hierro, Santa Cruz de Tenerife y del Equipo Central de Inspecciones Oculares llegados desde Madrid.

Ensayos forenses

Los investigadores emplearon un dummy de características similares a la víctima y lo arrojaron desde las posibles posiciones de caída para verificar la distancia y la posición en la que quedaba tendido. Ahora, en base a dichos resultados, los agentes deberán reflejar sus conclusiones en un informe pericial que será clave para valorar el alcance del caso.

Su madre cree que era un accidente que se podía haber evitado porque ya había ocurrido una situación similar en febrero de 2022, cuando un joven cayó por la zanja y sufrió lesiones graves, por las que tuvo que ser operado en varias ocasiones de la mandíbula: "Eso era un aviso".

"Espero que haya justicia porque hasta ahora no la ha habido", afirma su madre

"Si a mi marido le dio tiempo de desplazarse hasta El Hierro a poner un foco solar que le costó ocho euros, tenía fácil solución, pero no se hizo", asegura Frías. Después de la caída de su hija, colocaron una reja en el lugar para evitar que otros jóvenes se acercasen.

La familia pretende que tras la reapertura de la investigación se practiquen las pesquisas necesarias para averiguar lo que realmente ocurrió esa noche y poder cerrar este episodio. "Lo que espero es que esta vez haya justicia porque creo que hasta ahora no la ha habido. La ley tiene que ser rigurosa y, en memoria de mi hija, tiene que ser así. Tenía 20 años y una vida por delante", subrayó la madre de la joven fallecida.