Prisión provisional en Tenerife para un presunto depredador digital: detenido tras enviar 18.000 mensajes en 15 días para someter y chantajear a una menor
El arrestado, de 27 años y con múltiples antecedentes por violencia machista, captó a una joven de 15 años en Cádiz y la coaccionó bajo la amenaza de difundir sus fotos íntimas
La Policía Nacional ha cortado de raíz la actividad delictiva de un peligroso agresor en redes sociales. Agentes del cuerpo han detenido en la isla de Tenerife a un hombre de 27 años como presunto autor de los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a una menor de 15 años. El arrestado, que ya contaba con un abultado historial delictivo por asuntos relacionados con la violencia sobre la mujer, utilizaba las plataformas digitales para someter emocionalmente a sus víctimas.
La investigación penal se inició el pasado mes de mayo a raíz de una denuncia interpuesta en El Puerto de Santa María (Cádiz) por la madre de la víctima. En su declaración, alertó a los investigadores de que su hija mantenía contacto con un adulto que, tras ganarse su confianza, había conseguido que le enviara vídeos y fotografías de alto contenido sexual, material con el que posteriormente pasó a chantajearla.
Un "modus operandi" basado en el control absoluto
Las pesquisas policiales determinaron que el detenido operaba de manera sistemática y premeditada en el entorno digital:
- Captación: Localizaba perfiles de menores en redes sociales y abría conversaciones amoldando su lenguaje a los gustos y la edad de las niñas.
- Aislamiento: Una vez afianzado el vínculo, mudaba la comunicación a aplicaciones de mensajería instantánea para exigir los primeros archivos íntimos.
- Extorsión: En cuanto disponía de la primera foto o vídeo, amenazaba a las menores con difundir el material de forma masiva entre sus familiares y amigos si se negaban a continuar enviando contenido.
Este volumen asfixiante de comunicaciones constató el férreo control psicológico que el agresor ejercía sobre la víctima, a quien llegó a generar una fuerte dependencia emocional. Según consta en los informes de la Policía Nacional, el investigado le imponía pautas estrictas sobre cómo debía vestirse, decidía con qué personas de su entorno real podía relacionarse y la obligaba a bloquear a numerosos amigos de sus redes sociales para mantenerla incomunicada.
Localizado en Canarias e ingresado en prisión
El rastreo tecnológico de las conexiones telefónicas permitió a los especialistas ubicar el paradero del sospechoso en Tenerife, coordinándose un operativo en la isla que culminó con su inmediata detención.
Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente con el informe técnico y el análisis informático de los dispositivos incautados, el magistrado del juzgado de guardia decretó su ingreso inmediato en prisión provisional comunicada y sin fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de reiteración delictiva.
- Policías locales salvan a un hombre grave y en estado muy débil que pasó cuatro días inmovilizado en el suelo de su casa en Garachico
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce una 'incidencia informática' y suspende el envío de notificaciones
- La princesa Leonor celebra el fin de curso militar en Canarias
- Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife
- Muere un motorista en una colisión con un coche en Tenerife
- El Círculo de Amistad XII de Enero afronta una auditoría externa bajo la nueva presidencia de Sergio Núñez
- Santa Cruz de Tenerife busca repartidores de butano, camareros para el Tenerife Cook Music Fest y fisioterapeutas, entre otros perfiles
- Condenan a un empresario por agredir sexualmente a tres trabajadoras en Tenerife