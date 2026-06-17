La Policía Local de Güímar pilla 'in fraganti' a varios jóvenes pintando grafitis en la vía pública

Agentes de la Policía Local de Güímar han sorprendido in fraganti a varios jóvenes mientras realizaban grafitis en la vía pública, por lo que se les investigará por un delito de daños, según ha informado el cuerpo en sus redes sociales.

A consecuencia de estos hechos, los agentes han instruido las correspondientes diligencias al juzgado, siendo dichos jóvenes investigados como presuntos autores de un delito de daños.

Además, los policías han procedido a la intervención del material utilizado para la realización de las pintadas.

Sanciones

La Policía Local recuerda que este tipo de conductas pueden tener "importantes consecuencias legales", según la peritación de los daños ocasionados.

Una vez puestos los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, los investigados se enfrentan a responsabilidades que pueden incluir sanciones penales, la obligación de reparar económicamente los daños causados o, incluso, la existencia de antecedentes penales en los casos previstos por la ley.

Por ello, el cuerpo policial deja claro que el vandalismo sobre bienes públicos o privados no es una simple travesura, sino una conducta que perjudica a toda la ciudadanía y que puede condicionar seriamente el futuro de quienes la cometen.