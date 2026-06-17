Se origina un incendio cerca de la Montaña de El Socorro, en Güímar, tras descontrolarse una quema de limpieza

Un conato de incendio forestal y matorral ha generado momentos de gran preocupación en la tarde de este miércoles en el municipio tinerfeño de Güímar. El fuego se desató en las inmediaciones de la base de la Montaña de El Socorro, muy cerca del Polígono Industrial del Valle de Güímar, levantando una densa columna de humo negro que llegó a sobrepasar la Autopista del Sur (TF-1), comprometiendo por momentos la visibilidad de los conductores.

El origen del incidente se debió a un descuido involuntario. Integrantes de un centro de rehabilitación de personas con adicciones a las drogas se encontraban realizando una actividad de limpieza en los terrenos de la zona. Para deshacerse de los residuos, iniciaron una quema controlada que, debido a las condiciones del terreno o del viento, terminó saltando el perímetro de seguridad y propagándose sin control por la vegetación baja.

Uno de los momentos del incendio en Güímar / El Día

Rápida intervención por la cercanía del parque de bomberos

Afortunadamente, el suceso no pasó a mayores gracias a una coincidencia logística: los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife tienen su base de operaciones a muy escasa distancia del lugar de los hechos. Su inmediata movilización permitió atacar las llamas de forma fulminante, logrando dar por controlado el incendio en un tiempo récord antes de que pudiera avanzar hacia la ladera de la montaña o las naves industriales.

La densa humareda negra generó alarma entre los conductores de la TF-1, pero la rápida acción de los servicios de extinción evitó daños mayores.

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Además de los bomberos, el Centro Coordinador de Emergencias desplegó un notable dispositivo de seguridad en la zona. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local de Güímar y de Arafo, así como agentes de la Guardia Civil pertenecientes a los puestos de Güímar y Candelaria, quienes se encargaron de perimetrar el área afectada y asegurar el tráfico en las vías colindantes. Las tareas en el lugar se centran ahora en refrescar el terreno para evitar posibles reactivaciones.