Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeSalida de Txus Vidorreta del CB CanariasPolicías de negro de Santa CruzAdiós a Underwater GardensMarruecos amplía su capacidad militarDroga en Canarias
instagramlinkedin

Investigan una intoxicación alimentaria en La Palma con 24 afectados

19 de los afectados son menores

Imagen de archivo de un comedor escolar.

Imagen de archivo de un comedor escolar. / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad ha informado este miércoles de la detección de un episodio de toxiinfección alimentaria en un instituto en La Palma que hasta el momento ha afectado a 24 personas, con cuadros clínicos leves y evolución favorable.

La intoxicación se produjo en el contexto de una celebración escolar posterior a un acto de graduación el pasado fin de semana en un instituto de Educación Secundaria y de entre las personas afectadas, 19 son menores de edad y cinco adultos, detalla Sanidad en un comunicado.

¿Qué es una toxiinfección alimentaria?

La toxiinfección alimentaria es una enfermedad transmitida por alimentos en la que el agente causante ingerido es un microorganismo patógeno, una toxina o una sustancia química tóxica.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha activado el correspondiente protocolo tras la notificación de casos sospechosos de toxiinfección alimentaria.

Noticias relacionadas y más

Hasta el momento se han notificado 24 casos con sintomatología y se mantiene activado el protocolo establecido y la realización del estudio epidemiológico pertinente para hacer seguimiento a nuevos posibles casos que pudieran estar vinculados.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Policías locales salvan a un hombre grave y en estado muy débil que pasó cuatro días inmovilizado en el suelo de su casa en Garachico
  2. Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce una 'incidencia informática' y suspende el envío de notificaciones
  3. La princesa Leonor celebra el fin de curso militar en Canarias
  4. Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife
  5. Muere un motorista en una colisión con un coche en Tenerife
  6. Los exámenes de julio de la Universidad de La Laguna, en peligro: los alumnos de la ULL convocan protestas y recogen firmas
  7. Planeó tener sexo 'sí o sí' con una amiga a la que violó en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
  8. El Círculo de Amistad XII de Enero afronta una auditoría externa bajo la nueva presidencia de Sergio Núñez

Jordi Ribas, presidente de IA en Microsoft, reivindica la promesa de productividad de la IA

Jordi Ribas, presidente de IA en Microsoft, reivindica la promesa de productividad de la IA

Investigan una intoxicación alimentaria en La Palma con 24 afectados

Investigan una intoxicación alimentaria en La Palma con 24 afectados

Daniel Calleja, representante de la Comisión en España: "Queremos que se puedan crear empresas por internet, en 48 horas y por 100 euros para todo el mercado único"

Daniel Calleja, representante de la Comisión en España: "Queremos que se puedan crear empresas por internet, en 48 horas y por 100 euros para todo el mercado único"

Alba Pérez, veterinaria: “Cuando las glándulas anales de los perros no se vacían bien, pueden reventarse y causar mucho dolor”

Alba Pérez, veterinaria: “Cuando las glándulas anales de los perros no se vacían bien, pueden reventarse y causar mucho dolor”

Cerca de 400 gatos rescatados en Vietnam de una red de comercialización para consumo humano

Cerca de 400 gatos rescatados en Vietnam de una red de comercialización para consumo humano

Ni avión ni barco: el Verano Joven se queda en Península y deja a la juventud de Canarias sin su particular Imserso

Ni avión ni barco: el Verano Joven se queda en Península y deja a la juventud de Canarias sin su particular Imserso
Tracking Pixel Contents