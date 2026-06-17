Incautan 500 kilos de cocaína en un velero interceptado cerca de Canarias y detienen a tres tripulantes

Las fuerzas de seguridad españolas han asestado un nuevo golpe al tráfico internacional de drogas tras la interceptación de un velero que transportaba cerca de 500 kilogramos de cocaína en aguas del Atlántico Norte. La actuación se saldó con la detención de sus tres tripulantes y la incautación de la sustancia estupefaciente.

La operación fue desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, dentro de un amplio dispositivo de cooperación internacional centrado en la lucha contra las redes criminales que utilizan las rutas marítimas del Atlántico para introducir droga en Europa.

La embarcación fue localizada a unas 400 millas náuticas al sur del archipiélago canario y posteriormente trasladada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria junto con los arrestados y la droga intervenida.

Una investigación con participación internacional

El operativo tuvo su origen en la denominada operación "Pascal-Lino", desarrollada conjuntamente entre el Servicio de Vigilancia Aduanera español y la Aduana francesa. Este dispositivo se lleva a cabo periódicamente en aguas atlánticas con el objetivo de detectar actividades relacionadas con el narcotráfico marítimo.

Posteriormente, la actuación se integró en una segunda fase denominada "Azul", coordinada por la Policía Judicial de Portugal desde el Centro de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo en el Atlántico (MAOC-N), organismo especializado en el intercambio de información y coordinación entre distintos países para combatir el tráfico de drogas por vía marítima.

Durante un periodo de 25 días, las autoridades españolas y francesas mantuvieron desplegados medios navales y de vigilancia en una amplia zona del Atlántico comprendida dentro de la región de la Macaronesia, espacio marítimo que abarca territorios insulares como Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde.

Seguimiento durante varios días

Tras recibir información de inteligencia sobre una embarcación sospechosa, las autoridades redirigieron el buque de operaciones especiales Petrel I, perteneciente al Servicio de Vigilancia Aduanera, hacia la zona donde navegaba el velero.

La embarcación permaneció bajo vigilancia durante varios días antes de que se decidiera ejecutar el abordaje. En la operación también participó el buque francés 'Jean Francois Deniau', especializado en labores de control aduanero y vigilancia marítima.

La embarcación y la droga intervenida han sido trasladadas al Puerto de Las Palmas

Las pesquisas contaron además con información facilitada por diferentes organismos internacionales dedicados a la lucha contra el crimen organizado. Entre ellos figuran la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Toda la información obtenida fue coordinada en España por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que centralizó el análisis junto a Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Un abordaje condicionado por el mal tiempo

La intervención no estuvo exenta de dificultades. Según han explicado las autoridades, las condiciones meteorológicas complicaron notablemente la operación.

Las nieblas habituales en esta zona del Atlántico durante esta época del año, unidas al fuerte viento y al estado de la mar, obligaron a retrasar el abordaje hasta encontrar un momento que garantizara la seguridad de los agentes participantes.

Estas circunstancias impidieron además el uso de medios aéreos de apoyo durante la fase final de la actuación.

El despliegue de las embarcaciones auxiliares utilizadas para acceder al velero también resultó especialmente complejo debido al oleaje y a la inestabilidad de la navegación.

Por este motivo, los responsables del operativo optaron por mantener un seguimiento discreto durante varios días antes de proceder a la interceptación definitiva.

Los detenidos y la droga ya están en Gran Canaria

Tras la intervención, los tres ocupantes del velero fueron arrestados como presuntos responsables del transporte de la droga.

La embarcación, junto con los casi 500 kilos de cocaína intervenidos, fue conducida hasta el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde continuarán las diligencias policiales y judiciales para esclarecer todos los detalles de la operación y determinar el alcance de la organización criminal vinculada al cargamento.