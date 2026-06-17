En estado grave un hombre que sufrió un robo con violencia en Tenerife este miércoles
La víctima estaba junto a su esposa en el momento del tirón y tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un hospital
Un hombre de avanzada edad se encuentra en estado grave después de sufrir un robo con violencia en Tenerife durante la tarde de este miércoles.
La víctima estaba con su esposa en el momento del tirón, tuvo una parada cardiorrespiratoria y debió ser llevado a un centro hospitalario.
Los hechos ocurrieron en el núcleo turístico y residencial de Los Cristianos, en el municipio de Arona.
Asomada del Morisco
Un matrimonio de personas mayores caminaba por la calle Asomada del Morisco (paralela a la avenida Juan Carlos I).
En un momento dado, un hombre, del que no han trascendido más datos, abordó a la pareja para robarle un bolso de forma violenta por el procedimiento del tirón.
Entre las partes se produjo un forcejeo. Y el varón perjudicado sufrió un infarto, según confirmaron las personas consultadas.
Recursos de emergencias
El accidente cardiovascular tuvo carácter grave y hasta el lugar de los hechos acudió personal sanitario de una ambulancia, así como agentes de la Policía Nacional, policías locales e integrantes de la Policía Autonómica.
Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazados al lugar realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas a la víctima y consiguieron recuperarla.
Pocos minutos después, dicho recurso sanitario procedió a trasladar al afectado al área de Urgencias de un centro hospitalario, donde ingresó en estado grave.
Búsqueda
Agentes de los diferentes cuerpos de seguridad recabaron información de los testigos, con el objetivo de intentar identificar, localizar y capturar al autor del robo con violencia.
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