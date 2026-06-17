En estado grave un hombre tras declararse un incendio en una cafetería en Guímar
Las llamas afectaron a la cocina del local
Un hombre ha resultado afectado de gravedad este miércoles tras declararse un incendio en la avenida Santa Cruz, en el municipio de Güímar, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 15:40 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a la cocina del local.
A su llegada, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un afectado que, tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
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