Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeSalida de Txus Vidorreta del CB CanariasPolicías de negro de Santa CruzAdiós a Underwater GardensMarruecos amplía su capacidad militarDroga en Canarias
instagramlinkedin

En estado grave un hombre tras declararse un incendio en una cafetería en Guímar

Las llamas afectaron a la cocina del local

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio.

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha resultado afectado de gravedad este miércoles tras declararse un incendio en la avenida Santa Cruz, en el municipio de Güímar, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:40 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a la cocina del local.

Noticias relacionadas

A su llegada, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un afectado que, tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents