En estado crítico tras precipitarse a una huerta en Tenerife
El hombre, de 70 años, sufrió un traumatismo craneal severo
Un hombre de 70 años se encuentra en estado crítico tras caer accidentalmente a una huerta desde varios metros de altura en la carretera de Las Llanadas, en el municipio tinerfeño de Los Realejos.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, al accidente se produjo poco antes de las 18:00 horas y, desde que recibieron el aviso activaron los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataron al afectado del lugar en el que había caído y lo trasladaron en camilla nido hasta la ambulancia.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al hombre, que presentaba un traumatismo craneal severo. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.
Por su parte, la Policía Local aseguró la zona y colaboró con el resto de los recursos de emergencias.
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