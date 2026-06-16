Sabotean dos días seguidos la puerta de un aparcamiento de ambulancias en Tenerife

Personas desconocidas han saboteado durante dos días seguidos el acceso a un aparcamiento de ambulancias públicas en Tenerife.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones que la empresa Tasisa posee en la zona de El Mocán, en el término municipal de Los Realejos.

La acción vandálica ha afectado a un estacionamiento de ambulancias de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y los principales perjudicados han sido pacientes de todo el norte de la Isla que requieren de tratamientos o traslados a centros hospitalarios.

Retraso en el servicio

Supuestamente, las personas responsables colocaron silicona en la puerta de acceso a dicho recinto, en el que se aparcan, al menos, 16 vehículos.

En la jornada del pasado lunes, el sabotaje se saldó con un retraso considerable para que los trabajadores de Tasisa pudieran empezar a prestar el servicio.

Isabel Arteaga, presidenta del Comité de Empresa y representante de Comisiones Obreras (CCOO), explica que las primeras ambulancias que salen del estacionamiento de El Mocán empiezan a trabajar a las seis de la madrugada, mientras que las segundas lo hacen a las siete de la mañana.

Sin embargo, este pasado lunes los primeros vehículos que pudieron partir de la citada base arrancaron a las 9:30 horas.

Personas enfermas

Esa situación generó un perjuicio considerable a las personas enfermas, dependientes o vulnerables que requieren de estas ambulancias para acudir a sus centros sanitarios u hospitales para recibir atención.

Arteaga explicó que las acciones han ocurrido en un recinto donde la empresa concesionaria del servicio posee cámaras de seguridad.

Tasisa es una empresa que posee las concesiones de servicios que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha establecido tanto para el Transporte Sanitario No Urgente como para el transporte urgente (es decir, las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario) para toda la isla de Tenerife.

Rechazo

La presidenta del Comité de Empresa rechaza de forma tajante este tipo de acciones vandálicas, que van en perjuicio de los trabajadores y, sobre todo, de los ciudadanos.

Los representantes de los trabajadores llevan dos años de trabajos para tratar de tener un nuevo convenio colectivo, con el objetivo de que el personal cuente con mejores condiciones laborales, incluido un mayor salario, así como unas dotaciones más adecuadas al servicio.

Entre otras cosas, Isabel Arteaga cree necesario que los aparcamientos o las bases de estas ambulancias estén mejor ubicadas, más próximas a las principales vías de comunicación de Tenerife para facilitar los desplazamientos.

Lamenta que desde la administración no sean capaces de reconocer las necesidades de la población en materia de transporte sanitario.

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Más recursos

Para esta delegada de CCOO, "nosotros defendemos el sentido común, mientras que las autoridades sólo actúan desde la perspectiva del dinero". Estima Arteaga que el Gobierno debe aportar más recursos económicos para personal y vehículos, por ejemplo.