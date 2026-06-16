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Rescatan en helicóptero a una mujer de 69 años en La Palma

La afectada sufrió policontusiones de carácter moderado

Rescate de una mujer en La Palma

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112 Canarias

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 69 años ha sido rescatada este martes, 16 de junio, tras sufrir una caída en una pista de tierra del Camino del Porís, en el municipio palmero de Tijarafe.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 10:21 horas y en él se solicitaba asistencia sanitaria para la senderista.

Los rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta la afectada y, con la colaboración de los bomberos, procedieron a su rescate y la izaron a la aeronave, para evacuarla hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.

Ya en tierra, personal de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de su asistencia y traslado al servicio de urgencias. La afectada presentaba policontusiones de carácter moderado.

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Policía Local y Guardia Civil colaboraron con el resto de los recursos en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.

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