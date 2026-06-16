Policías locales salvan a un hombre grave y en estado muy débil que pasó cuatro días inmovilizado en el suelo de su casa en Tenerife

Policías locales consiguieron salvar la vida en Tenerife a un hombre que se hallaba grave y en estado muy débil, que pasó cuatro días en el suelo de su vivienda, sin poder moverse.

Un agente saltó un muro y entró en la vivienda, donde descubrió a un varón deshidratado y con una hemorragia activa, tras la alerta que dio un amigo del afectado desde Alemania.

Los hechos ocurrieron este martes en la localidad norteña de San Pedro de Daute, en el municipio de Garachico.

A primera hora

La intervención se desencadenó a primera hora de la mañana, cuando la Jefatura de la Policía Local recibió un aviso urgente procedente de Alemania.

El alertante informaba de que su amigo, residente en el citado barrio garachiquense, no respondía a las llamadas desde hacía cuatro días. Eso implicaba que se había roto una estricta rutina de contacto diario y hacía saltar las alarmas debido a las patologías previas del ciudadano germano residente en Tenerife.

Tras comprobar los datos de empadronamiento, una patrulla de la Policía Local se desplazó de inmediato al domicilio indicado. En el lugar, varios vecinos confirmaron que llevaban días sin ver al afectado y que la última vez que coincidieron con él manifestaba encontrarse indispuesto.

Entrada de emergencia

Ante la falta de respuesta tras los golpes dados en los accesos principales de la vivienda y después de escuchar débiles peticiones de auxilio ininteligibles desde el interior, los agentes activaron el protocolo de entrada de emergencia.

Uno de los policías trepó por el muro perimetral del inmueble para acceder a través de la azotea y poder abrir la puerta principal del domicilio desde dentro.

Una vez en el interior de la casa, los agentes localizaron al varón tendido en el suelo con evidentes signos de deshidratación, debilidad extrema y una hemorragia activa.

Cuatro días sin comer

El afectado, que presentaba un cuadro clínico grave tras haber permanecido incomunicado y sin posibilidad de moverse, alimentarse o beber durante 96 horas.

Dada la complejidad del escenario y el estado de la víctima, se solicitó la presencia urgente de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal médico realizó las primeras curas y la estabilización del paciente.

Asimismo, se requirió la intervención de una dotación del Consorcio de Bomberos de Tenerife del Parque de Icod de los Vinos, que aseguró las maniobras de evacuación del herido hacia el centro hospitalario de referencia en condiciones óptimas de seguridad.