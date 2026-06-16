Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife

Un policía local que se encontraba fuera de servicio consiguió auxiliar a un ciudadano y evitar que sufriera un allanamiento de morada en un domicilio de la zona costera del sur de Tenerife durante el pasado fin de semana.

Además, el agente propició la detención del principal implicado en la infracción.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde del pasado domingo en el municipio de Arona, en una céntrica vía del núcleo de Los Cristianos.

Cerca de la playa

El agente municipal se encontraba en la calle El Coronel, a escasa distancia de la playa de la localidad, y escuchó los gritos de un residente que solicitaba auxilio de manera desesperada.

El motivo era que un hombre y una mujer se habían introducido en su domicilio sin su consentimiento y, siempre supuestamente, trataban de convencerlo de que aquella era su casa y de que tenían derecho a establecerse en la misma.

El funcionario del cuerpo de seguridad, que en un primer momento desconocía lo que ocurría en el inmueble desde el que procedían los gritos, se dirigió a la vivienda para poder enterarse con claridad de lo que pasaba.

La mujer huyó

Al llegar, el afectado le relató que la pareja había tratado de apropiarse de su vivienda de manera ilegal y que los había sorprendido antes de que consumaran su objetivo.

Al parecer, la mujer implicada se echó a correr y abandonó el lugar, tras percatarse de la llegada del funcionario. En cuanto al hombre, y ante su actitud, el policía local fuera de servicio consiguió inmovilizarlo y, de esa manera, impidió el allanamiento de morada.

Después avisó a sus compañeros del cuerpo de seguridad municipal para que enviaran un vehículo radiopatrulla y, de esa manera, el hombre fue detenido de manera formal pocos minutos después.

A los calabozos

Tras la instrucción de las primeras diligencias pertinentes, el presunto autor de los hechos, del que no han trascendido datos sobre su identidad al cierre de esta edición, fue trasladado hasta los calabozos de la Comisaría del Sur de Tenerife de la Policía Nacional, en el núcleo de Costa Adeje, a la espera de ser puesto a disposición de la plaza de la Sección de Instrucción que se encuentra estos días en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de Arona.

Cabe recordar que los problemas de vivienda en el sur de Tenerife son muy graves y en áreas de gran concentración de establecimientos turísticos, como es el caso de Los Cristianos, todavía resultan más acuciantes. Sin embargo, acciones de ocupación por la fuerza de inmuebles habitados por sus propietarios o inquilinos son menos habituales.

Delitos

Durante el pasado año, los delitos por allanamientos de morada o usurpaciones de vivienda descendieron un 10% en toda Canarias respecto al ejercicio 2024 y se situaron en unos 596, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en su Portal Estadístico de Criminalidad.

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Y en la Península y Baleares estas infracciones penales casi alcanzaron el 10% de descenso también, con 14.875 episodios conocidos en 2025. Son, no obstante, cifras considerables aún con esas respectivas bajadas.