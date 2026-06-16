Muere una mujer al sufrir una parada cardiorrespiratoria en una playa de Tenerife

Una mujer de 73 años de edad falleció a mediodía de este martes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el Sur de Tenerife.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 13:30 horas en una zona de baño de la localidad de Playa San Juan, en el término municipal de Guía de Isora.

La víctima solía acudir todos los días a dicho enclave para bañarse con un grupo de amigas, según las personas consultadas. Estaba dentro del agua y, cuando sus compañeras se dieron cuenta, estaba de lado y con dificultad para nadar.

Un socorrista del servicio de salvamento de dicho enclave alertó a la sala operativa del 1-1-2 de que, con ayuda de otros dos bañistas, había sacado del agua a una mujer que no respondía a estímulos.

Inicio de los primeros auxilios

Dichos profesionales iniciaron las maniobras de reanimación, mientras esperaban por la llegada de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias activó a una ambulancia sanitarizada, mientras que policías locales trasladaron a un médico y un enfermero del centro de salud del núcleo de Alcalá.

Además, hasta el citado enclave del litoral acudieron agentes de la Guardia Civil, que tienen su puesto en la citada localidad de Playa San Juan.

Más de una hora

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas se prolongaron durante más de una hora, aunque, al final, no hubo resultado positivo.

Vecinos que se hallaban en el lugar destacaron la gran colaboración e implicación de los diferentes recursos (socorristas, personal de la ambulancia, profesionales de Atención Primaria, policías locales y guardias civiles) para tratar de salvar la vida a la víctima.

Todos ellos, así como dos bañistas que se identificaron como personal sanitario, participaron en las tareas de reanimación.