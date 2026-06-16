Muere un motorista en una colisión con un coche en Tenerife

Un hombre de 62 años de edad que circulaba en una moto falleció en la tarde de este martes en la colisión con un coche en una vía de Tenerife.

Los hechos ocurrieron a las 19:20 horas en la carretera general del Sur (TF-28), cerca del acceso al Hospital del Sur, en El Mojón, en el kilómetro 93,800, en el municipio de Arona.

La víctima, un vecino del barrio de La Camella, de origen extranjero, circulaba en su motocicleta en dirección hacia Valle San Lorenzo. Y el conductor del turismo iba en la misma dirección.

Choque

En un momento dado, según los datos ofrecidos por testigos del siniestro, hubo una colisión frontolateral entre ambos vehículos y el motorista sufrió lesiones muy graves.

La sala operativa del 1-1-2 activó a una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada, guardias civiles de Tráfico del destacamento de Granadilla de Abona, policías locales de Arona, bomberos del Consorcio de Tenerife y personal de Conservación de Carreteras.

Un médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) dio indicaciones a los testigos para que efectuaran las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Investigación

Después, dichas acciones fueron continuadas con nivel avanzado por el personal sanitario de las citadas ambulancias. Sin embargo, esos esfuerzos no dieron un resultado positivo y sólo se pudo certificar el fallecimiento por parte del médico de una de las ambulancias.

La muerte se confirmó a las 19:42 horas, según las personas que se hallaban en el lugar del accidente de tráfico.

Agentes del Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico realizarán un exhaustivo informe para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro y quién tuvo la responsabilidad de la colisión.

Esa documentación será la que se remita a la autoridad judicial competente en la materia.