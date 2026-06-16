Dos hombres resultan heridos moderados en una colisión con varios vehículos en la TF-1 a la altura de Candelaria

Dos personas resultaron heridas de carácter moderado en la noche del lunes tras producirse una colisión en la que se vieron implicados varios vehículos en la autopista TF-1, en el municipio de Candelaria.

El accidente tuvo lugar en sentido sur, a la altura de la entrada a Punta Larga, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La Sala del Cecoes recibió la alerta del incidente a las 22:55 horas y activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Asistencia sanitaria y traslado de los heridos

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar a dos hombres que presentaban lesiones de carácter moderado.

Uno de los afectados, de 35 años, sufrió un traumatismo abdominal y fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, un hombre de 27 años presentó un traumatismo en la espalda. Tras recibir la primera asistencia sanitaria, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

Despliegue de recursos de emergencia

Para atender la emergencia, el CECOES movilizó una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

La actuación coordinada de los distintos servicios permitió asistir a los heridos, garantizar la seguridad en la vía y gestionar las incidencias derivadas del siniestro.

Una vez finalizadas las labores de asistencia y aseguramiento de la zona, la Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.