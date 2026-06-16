Una herida en la colisión entre una moto y un coche en Tenerife

Una motorista de 50 años ha resultado herida en un accidente de tráfico en Tenerife. En concreto, este se produjo en la carretera TF-13, en Bajamar (La Laguna).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, sobre las 13:30 horas se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta, resultando afectada la conductora de esta última.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la motorista, que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.