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Una herida en la colisión entre una moto y un coche en Tenerife

La mujer sufrió traumatismos de carácter moderado

Carretera TF-13, archivo.

Carretera TF-13, archivo. / El Día

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El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una motorista de 50 años ha resultado herida en un accidente de tráfico en Tenerife. En concreto, este se produjo en la carretera TF-13, en Bajamar (La Laguna).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, sobre las 13:30 horas se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta, resultando afectada la conductora de esta última.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la motorista, que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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La Policía Local realizó el atestado correspondiente.

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