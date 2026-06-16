Una herida en la colisión entre una moto y un coche en Tenerife
La mujer sufrió traumatismos de carácter moderado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una motorista de 50 años ha resultado herida en un accidente de tráfico en Tenerife. En concreto, este se produjo en la carretera TF-13, en Bajamar (La Laguna).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, sobre las 13:30 horas se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta, resultando afectada la conductora de esta última.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la motorista, que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
La Policía Local realizó el atestado correspondiente.
- Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
- Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce una 'incidencia informática' y suspende el envío de notificaciones
- Felipe VI cena papas con costillas en Tenerife tras prestar el Falcon a León XIV
- Comienza la obra de la carretera Ofra-El Chorrillo en Tenerife: el Gobierno de Canarias pide perdón a los vecinos por un retraso de 30 años
- Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife
- Tacoronte y Puerto de la Cruz: décadas de abandono en estaciones de guaguas vitales para el norte de Tenerife
- El guachinche de Tenerife donde comer pescado fresco y disfrutar la cocina canaria tradicional