Cae por un desnivel en Tacoronte y es rescatada por los bomberos

Una mujer de 52 años ha caído accidentalmente este martes por un desnivel desde varios metros de altura en Tacoronte y ha sufrido lesiones de carácter moderado. La afectada tuvo que ser rescatada por los bomberos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

En concreto, los hechos ocurrieron poco antes de las 13:30 horas en la carretera TF-16. Al recibir la alerta, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Bomberos de Tenerife accedieron hasta la afectada y procedieron a su rescate. Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la asistió y trasladó al Hospital Universitario de Canarias, al presentar policontusiones de carácter moderado.

Por su parte, la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.