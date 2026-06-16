Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeConfusión tasa de basura Santa CruzFiloxera en TenerifePolicías salvan la vida a un hombreCambios en el permiso de conducirVenta de coches en CanariasGolpe al narcotráfico en Canarias
instagramlinkedin

Cae por un desnivel en Tacoronte y es rescatada por los bomberos

La afectada sufrió policontusiones de carácter moderado

Panorámica de la carretera TF-16, archivo.

Panorámica de la carretera TF-16, archivo. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 52 años ha caído accidentalmente este martes por un desnivel desde varios metros de altura en Tacoronte y ha sufrido lesiones de carácter moderado. La afectada tuvo que ser rescatada por los bomberos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

En concreto, los hechos ocurrieron poco antes de las 13:30 horas en la carretera TF-16. Al recibir la alerta, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Bomberos de Tenerife accedieron hasta la afectada y procedieron a su rescate. Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la asistió y trasladó al Hospital Universitario de Canarias, al presentar policontusiones de carácter moderado.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents