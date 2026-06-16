Cae por un desnivel en Tacoronte y es rescatada por los bomberos
La afectada sufrió policontusiones de carácter moderado
Una mujer de 52 años ha caído accidentalmente este martes por un desnivel desde varios metros de altura en Tacoronte y ha sufrido lesiones de carácter moderado. La afectada tuvo que ser rescatada por los bomberos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
En concreto, los hechos ocurrieron poco antes de las 13:30 horas en la carretera TF-16. Al recibir la alerta, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos de Bomberos de Tenerife accedieron hasta la afectada y procedieron a su rescate. Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la asistió y trasladó al Hospital Universitario de Canarias, al presentar policontusiones de carácter moderado.
Por su parte, la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.
- Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
- Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce una 'incidencia informática' y suspende el envío de notificaciones
- Felipe VI cena papas con costillas en Tenerife tras prestar el Falcon a León XIV
- Comienza la obra de la carretera Ofra-El Chorrillo en Tenerife: el Gobierno de Canarias pide perdón a los vecinos por un retraso de 30 años
- Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife
- Tacoronte y Puerto de la Cruz: décadas de abandono en estaciones de guaguas vitales para el norte de Tenerife
- El guachinche de Tenerife donde comer pescado fresco y disfrutar la cocina canaria tradicional