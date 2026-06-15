En estado grave una bebé de un año tras ser rescatada de una piscina en Fuerteventura
La menor fue sacada del agua con signos de ahogamiento y trasladada a un hospital de Gran Canaria
Una bebé de un año ha sido rescatada este lunes, 15 de junio, de la piscina de un complejo de apartamentos del municipio de La Oliva (Fuerteventura) con signos de ahogamiento.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso llegó a las 09:50 horas y en él se alertaba de que la menor se encontraba inconsciente cuando fue sacada de la piscina, por lo que se necesitaba asistencia sanitaria.
Los primeros intervinientes comprobaron que la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación.
A la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de la zona, estos continuaron practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar su pulso. Una vez estabilizada, fue traslada en helicóptero medicalizado en estado grave al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.
Efectivos de Bomberos aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en el campo de futbol de la zona; mientras que los equipos policiales activados colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron las diligencias correspondientes.
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