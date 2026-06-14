Rescatado en helicóptero tras caer en un sendero del Teide
Un hombre de 66 años sufrió un traumatismo moderado en una pierna y tuvo que ser evacuado por aire ante la dificultad del acceso terrestre
Bruno Betancor
Un hombre de 66 años fue rescatado este domingo en helicóptero tras sufrir una caída en un sendero de Las Cañadas del Teide, en el municipio tinerfeño de La Orotava. El afectado presentaba un traumatismo moderado en un miembro inferior y fue trasladado posteriormente al Hospital del Norte.
El incidente ocurrió a las 15:19 horas del 14 de junio de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1 1 2) del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para una persona accidentada en la zona.
La dificultad del acceso obligó a movilizar el helicóptero
Tras recibir el aviso, el 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Cruz Roja Española, que consiguieron acceder hasta el senderista herido.
Una vez valorada la situación, los intervinientes solicitaron la evacuación aérea debido a la dificultad para realizar el traslado por vía terrestre. La orografía de la zona y las condiciones del sendero hicieron necesario movilizar el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
- Hallan muerto a un nadador de 62 años frente a la costa de Santa Cruz de Tenerife
- Amenaza con tirar bloques y pinchar con una jeringuilla a cuatro agentes en Tenerife
- Cambios de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por las obras del tranvía
- La heladería de Tenerife que lleva más de 30 años conquistando clientes con sus helados: elabora sus conos de manera artesanal
- El régimen interno del CD Tenerife: todo lo que prohíbe y la sanción que establece para el caso Maikel Mesa
- La PAU roza el 90% de aprobados en Santa Cruz de Tenerife: estos son los datos por islas
- Multa de 500 euros por este descuido con la documentación obligatoria del vehículo: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños
- Tenerife Music Festival: guía completa con los horarios de las actuaciones para no perderte a tu artista favorito