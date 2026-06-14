Rescatado en helicóptero tras caer en un sendero del Teide

Un hombre de 66 años fue rescatado este domingo en helicóptero tras sufrir una caída en un sendero de Las Cañadas del Teide, en el municipio tinerfeño de La Orotava. El afectado presentaba un traumatismo moderado en un miembro inferior y fue trasladado posteriormente al Hospital del Norte.

El incidente ocurrió a las 15:19 horas del 14 de junio de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1 1 2) del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para una persona accidentada en la zona.

La dificultad del acceso obligó a movilizar el helicóptero

Tras recibir el aviso, el 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Cruz Roja Española, que consiguieron acceder hasta el senderista herido.

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Una vez valorada la situación, los intervinientes solicitaron la evacuación aérea debido a la dificultad para realizar el traslado por vía terrestre. La orografía de la zona y las condiciones del sendero hicieron necesario movilizar el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).