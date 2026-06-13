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Hallan muerto a un nadador de 62 años frente a la costa de Santa Cruz de Tenerife

El hombre participaba en una travesía entre Las Teresitas y Playa Chica cuando fue localizado flotando cerca de Las Gaviotas por varios vecinos que alertaron a los servicios de emergencia

El fallecido es un varón de 62 años que aparecido flotando en las proximidades de Las Gaviotas

El fallecido es un varón de 62 años que aparecido flotando en las proximidades de Las Gaviotas / Policía Local

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 62 años ha fallecido este sábado en la costa de Santa Cruz de Tenerife tras ser localizado flotando en las proximidades de la playa de Las Gaviotas.

Según las primeras informaciones, el fallecido formaba parte de un grupo de nadadores que realizaba una pequeña travesía entre la playa de Las Teresitas y Playa Chica. Durante el recorrido, el hombre se habría quedado rezagado para descansar mientras se dirigía hacia la orilla.

Fueron varios vecinos de Playa Chica quienes observaron al nadador en el agua y lograron sacarlo hasta tierra, alertando de inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, agentes de la Policía Nacional, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una ambulancia medicalizada y voluntarios de Protección Civil. Los recursos movilizados confirmaron el fallecimiento del varón en el lugar de los hechos.

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Fuentes cercanas a la investigación señalan que la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional apunta a que el hombre pudo sufrir un problema cardiaco mientras realizaba la travesía. De confirmarse, se trataría de una muerte por causas naturales, aunque serán las diligencias policiales y los resultados forenses los que determinen con exactitud las circunstancias del fallecimiento.

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