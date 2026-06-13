Amenaza con tirar bloques y pinchar con una jeringuilla a cuatro agentes en Tenerife

Un hombre de mediana edad fue detenido e ingresó en prisión preventiva como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad en Tenerife, después de que fuera denunciado por su pareja sentimental por un nuevo episodio de violencia de género y quebrantara una orden judicial de alejamiento de la misma.

El acusado, identificado como Celso. R.M., llegó a amenazar en el municipio de Guía de Isora a guardias civiles y policías locales con lanzarles bloques de obra y pincharlos con una jeringuilla con la que supuestamente se había pinchado poco antes.

Los hechos ocurrieron hace varios días en el casco urbano. La alerta a los cuerpos de seguridad fue dada por la mujer del mencionado varón, ya que, según aseguró, sufría malos tratos.

Calle Las Veredas

Hasta el domicilio de la persona afectada acudieron guardias civiles destinados en el puesto de Playa San Juan. Pero el hombre consiguió escapar en un primer momento del centro del pueblo.

Poco después, los agentes del Instituto Armado consiguieron localizarlo en la avenida Isora, que es la travesía de la carretera general (TF-82), a su paso por la citada localidad.

Desde ese momento se echó a correr hacia la calle Las Veredas (vía que conecta con el barrio de Las Higueritas) y, una vez allí, se escondió en un callejón estrecho, del que ya no pudo escapar.

Refuerzos

Debido al estado de gran alteración, nerviosismo y violencia que mostraba el hombre, la patrulla de la Guardia Civil solicitó el apoyo de una dotación de la Policía Local.

Los agentes municipales acudieron a la zona. Y todos ellos fueron advertidos para que se marcharan, si no querían ser pinchados o que les lanzara bloques de obra. Uno de los policías locales se aproximó a la distancia adecuada y le disparó con el dispositivo eléctrico de control (DEC), también conocido como pistola eléctrica.

De esa manera, el implicado pudo ser reducido y detenido con garantías y sin que los funcionarios de ambos cuerpos de seguridad sufrieran lesiones durante la intervención.

Antecedentes

Tras la instrucción de las diligencias, fue puesto a disposición de la plaza de la sección de Instrucción que se encontraba en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de Arona, que ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza

No es la primera vez que dicho ciudadano de Guía de Isora tiene serios problemas con integrantes de las fuerzas de seguridad que han intervenido con él en cumplimiento de su deber, sobre todo por delitos relacionados con violencia sobre la mujer.

De hecho, Celso R.M. acumula antecedentes por acoso a uno de los integrantes de la plantilla de la Policía Local de Guía de Isora y su familia.

Además, fue condenado por un juzgado después de que quebrantara dicha medida judicial y se aproximara en exceso a la hija del mencionado agente, según ha trascendido.