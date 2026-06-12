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Muere un pescador tras caer al mar en una zona de acantilados de Gran Canaria

La víctima se precipitó al agua este viernes desde una altura de unos 400 metros en la zona de Punta del Caletón, en el norte de la isla

Hospital Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.

Hospital Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. / E. D.

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Bruno Betancor

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un hombre ha fallecido este viernes 12 de junio tras precipitarse al mar mientras pescaba en la zona de Punta del Caletón, en el municipio de Arucas, al norte de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El Cecoes recibió a las 08:47 horas, la alerta en la que se comunicaba la caída de un pescador al agua en una zona de difícil acceso caracterizada por la presencia de acantilados.

Amplio operativo de rescate

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó de forma inmediata un dispositivo integrado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Policía Local.

Los equipos de emergencias se desplazaron hasta el lugar para intentar localizar y rescatar al afectado. Los bomberos consiguieron acceder hasta la zona donde se encontraba el pescador, situada aproximadamente a unos 400 metros de la costa, mientras se coordinaba la intervención aérea.

Posteriormente, un helicóptero de Salvamento Marítimo llevó a cabo el rescate de la víctima y procedió a su evacuación hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.

El fallecimiento fue confirmado a su llegada al hospital

Una vez que el helicóptero aterrizó en las instalaciones hospitalarias, el personal sanitario del SUC confirmó el fallecimiento del hombre. No han trascendido por el momento más datos sobre la identidad de la víctima.

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Durante toda la intervención, agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local colaboraron en las labores de coordinación y apoyo al operativo desplegado en la costa de Arucas.

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