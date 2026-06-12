Detenido un hombre con orden de expulsión del país tras robar dos machetes en Tenerife
Policías locales consiguieron arrestar a un varón que sustrajo las armas blancas en una ferretería
Un hombre fue detenido el pasado miércoles como presunto autor del robo al descuido de dos machetes en el interior de una ferretería de Tenerife.
Los hechos ocurrieron en horario de tarde en el barrio de El Fraile, en el término municipal de Arona. El ahora investigado accedió al interior de un establecimiento comercial en la calle Santa Cruz de La Palma.
En un momento dado, presuntamente hurtó dos armas blancas de gran tamaño. Después, el varón salió corriendo por la vía pública. Fue perseguido por un viandante y, poco después, acudieron al lugar varios agentes de la Policía Local.
De origen extranjero
Durante la fuga, el delincuente se deshizo de los machetes y, hasta ahora, no ha trascendido para qué se apropió de dichos objetos.
Al final, el hombre, de origen extranjero, fue interceptado. Los funcionarios municipales le colocaron los grilletes y procedieron a su arresto por el hurto.
Al tratarse de un delito leve, el implicado iba a ser puesto en libertad de inmediato y citado para un juicio rápido.
Extranjería
Sin embargo, los policías consultaron las bases de datos y comprobaron que le constaba en vigor una orden de expulsión del territorio español.
Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, para que adopte las medidas oportunas en este tipo de procedimientos.
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