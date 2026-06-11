Segundo obrero herido en un accidente laboral en Tenerife en apenas 24 horas

Un segundo obrero ha resultado herido en un accidente laboral ocurrido en Tenerife en apenas veinticuatro horas.

La víctima sufrió una caída desde un andamio durante la mañana de este jueves en una de las calles del centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos ocurrieron pasadas las 11:00 horas en la calle Padre Anchieta, en las proximidades de la Avenida San Sebastián y del barranco de Santos.

Recursos

La sala operativa del 1-1-2 activó a personal sanitario de una ambulancia, bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tomé Cano, así como policías locales de la capital tinerfeña y de la Policía Nacional.

Los bomberos se desplazaron a dicho enclave, pero el obrero ya había sido rescatado y era atendido por profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Las diligencias por este nuevo episodio de accidente laboral fueron asumidas por integrantes de la Policía Nacional.

Caída en la calle Juan Padrón

El Grupo de Homicidios de dicho cuerpo de seguridad realizan la investigación de la caída desde quince metros de altura de un hombre de 39 años que en la mañana del pasado miércoles se precipitó a la rampa interior de un garaje en un edificio de Santa Cruz de Tenerife.

El suceso se produjo en un edificio situado en la calle Juan Padrón y la víctima tuvo un traumatismo craneal muy grave.

Los primeros en llegar a dicho suceso fueron agentes de la Policía Local, que adoptaron todas las medidas necesarias para la atención del afectado. En la actuación también participaron bomberos de Tenerife y personal de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El trabajador fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) en una ambulancia escoltada por agentes municipales para agilizar el proceso.