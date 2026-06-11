Reyerta entre varias personas a plena luz del día en una avenida de Tenerife
Uno de los implicados en el altercado recibió puñetazos y patadas en la vía pública
Varias personas protagonizaron en la mañana de este jueves una reyerta en una avenida del Sur de Tenerife delante de trabajadores y turistas.
El altercado se produjo en una de las zonas comerciales más concurridas de Playa de las Américas, en el municipio de Arona, por razones que todavía no han trascendido.
Entre cinco y seis personas se enzarzaron en una pelea en las inmediaciones del centro comercial Vista Sur, en las proximidades de la Avenida de Las Américas, más conocida como la Milla de Oro.
En el suelo
En un momento dado, uno de los implicados es tirado al suelo, donde recibe varios puñetazos y patadas por parte de tres participantes en la riña.
Un trabajador de la zona intentó mediar entre las personas, pero con escaso éxito, ante la actitud violenta de los varones.
Supuestamente, uno de los jóvenes llegó a la zona en un ciclomotor, que fue derribado de una patada por otro, mientras grababa en vídeo la escena.
En la rotonda
El episodio llegó a trasladarse a la calzada de la rotonda de la Avenida que está más próxima a la calle El Paso, por donde se accede a Los Cristianos.
Mientras tanto, un vigilante de seguridad avisó a los cuerpos de seguridad para que acudieran al lugar.
La Milla de Oro es una de las zonas de Playa de las Américas donde se concentran más establecimientos comerciales de lujo de dicho destino turístico, incluidas algunas joyerías y franquicias muy conocidas.
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