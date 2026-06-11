Dos heridos moderados tras un choque en la TF-5, a la altura de Los Realejos

Dos personas resultaron heridas de carácter moderado este miércoles por la noche tras un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura del municipio tinerfeño de Los Realejos, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El siniestro se produjo cerca de las 21:30 horas, en el entorno del punto kilométrico 43 de la autopista del norte. En el accidente se vieron implicados dos vehículos que colisionaron por causas que no han sido precisadas.

Tras recibirse la alerta, el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para atender a las personas afectadas y garantizar la seguridad en la vía.

Dos heridos trasladados al hospital

Uno de los afectados es un hombre de 22 años que, en el momento inicial de la asistencia sanitaria, presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

La segunda persona herida es una mujer de 70 años, que también presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue evacuada al mismo centro hospitalario en otra ambulancia de soporte vital básico.

Bomberos, Guardia Civil y Carreteras en el operativo

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de asegurar los vehículos implicados y colaboraron con los recursos de emergencia durante la intervención.

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También participaron agentes de la Guardia Civil, que asumieron las diligencias correspondientes y la regulación del tráfico en la vía, así como personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, encargado de colaborar en la recuperación de la normalidad en la calzada.