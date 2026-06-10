Dos mujeres heridas tras chocar un turismo y una moto en la TF-217, en Santa Úrsula

Dos mujeres resultaron heridas este martes por la noche tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-217, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo a las 21:23 horas del martes, 9 de junio, en la citada vía. La alerta recibida por el 112 indicaba que un coche y una moto habían colisionado y que la ocupante de la motocicleta precisaba asistencia sanitaria en el lugar.

Una motorista con un traumatismo moderado

La principal afectada fue una mujer de 45 años, ocupante de la motocicleta, que en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.

La motorista fue atendida en el lugar por el personal sanitario desplazado hasta la zona y posteriormente trasladada en una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna.

La ocupante del turismo, atendida por ansiedad

Además de la motorista, los recursos sanitarios también asistieron a una mujer de 38 años, ocupante del turismo implicado en el accidente.

Según la valoración inicial del SUC, esta segunda afectada presentaba una crisis de ansiedad de carácter moderado. Tras ser atendida en la zona del siniestro, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

Intervención del SUC, Atención Primaria y Guardia Civil

El dispositivo sanitario activado por el CECOES 1-1-2 estuvo integrado por una ambulancia sanitarizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.

También se desplazaron hasta el lugar un enfermero y un médico del Centro de Salud de La Victoria, que colaboraron con el personal del SUC en la asistencia inicial a las dos afectadas.

En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de realizar el atestado correspondiente. El CECOES activó asimismo a Conservación de Carreteras.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo la colisión ni sobre si el accidente provocó retenciones en la TF-217.