Muere un perro cuyo dueño lo tiró a un contenedor de basura tras causarle graves heridas en Tenerife

Un hombre de 70 años está siendo investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal y otro de abandono en Tenerife, después de que presuntamente provocara graves lesiones a un perro y lo tirara en un contenedor de basura.

Al final, el animal murió en el refugio comarcal de Valle Colino debido a las importantes heridas sufridas.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado en el municipio de La Laguna; de forma concreta, en las inmediaciones de la puerta de acceso al Seminario Nuevo, en la calle Ladera de San Roque, frente al barrio del Timple y las viviendas sociales de La Verdellada.

Contenedor donde fue tirado el perro / El Día

Un trabajador del servicio de limpieza de Aguere se percató de que del interior de un contenedor se escuchaban los lamentos de un perro.

Patrulla de la Policía Local

Ante las sospechas de que podía estar ante una infracción penal, el empleado de la empresa concesionaria de limpieza viaria avisó a las fuerzas de seguridad para que se hicieran cargo de esta incidencia.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Policía Local para verificar la gravedad de los hechos.

Los agentes municipales comprobaron la veracidad del relato de la persona que había alertado y procedieron a sacar al animal del interior de un depósito de residuos sólidos para proporcionarle unos cuidados básicos antes de avisar a un especialista.

Valle Colino

El perro, supuestamente un podenco, fue colocado en la parte trasera del contenedor de basura y los agentes llamaron a personal del refugio comarcal de Valle Colino. Las heridas que presentaba el animal eran bastante evidentes y graves.

Una empleada del recinto acudió en una furgoneta y procedió a recoger al can, introducirlo en dicho vehículo y llevarlo a las instalaciones mencionadas.

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local abrió diligencias en las que investiga al dueño, un cazador de 70 años

Debido a la gravedad de las lesiones, el ejemplar no pudo ser salvado en el Servicio de Veterinaria de Valle Colino. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local se hizo cargo de la investigación del asunto.

Localización

Los funcionarios comprobaron el chip de identificación que el animal llevaba en el cuello y, de esa manera, consiguieron localizar a su propietario. Según las fuentes consultadas, el dueño del can es un cazador, de 70 años de edad y vecino de la zona.

El ciudadano compareció en la Jefatura de la Policía Local, en la calle Consistorio, y los agentes municipales procedieron a tomarle declaración y, a su vez, le informaron de la infracción que había cometido.

Tras la apertura del informe para investigar los delitos, las diligencias fueron remitidas a la plaza de la Sección de Instrucción que estaba en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de La Laguna para que la autoridad judicial tomara una decisión.

La nueva Ley de Maltrato de Animales establece faltas y sanciones económicas cuantiosas por situaciones como la que se dio en La Laguna.

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Cabe recordar que la inmensa mayoría de los cazadores tiene una gran sensibilidad con sus perros y les proporciona una atención adecuada.