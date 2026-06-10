Un motorista, en estado crítico tras chocar con un turismo en la TF-1, en Candelaria

Un motorista ha resultado herido de carácter crítico este miércoles tras colisionar con un turismo en la TF-1, a la altura del municipio tinerfeño de Candelaria. El accidente se produjo en sentido sur, en el acceso a Punta Larga, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El siniestro tuvo lugar sobre las 8:01 horas, momento en el que la sala operativa del 1-1-2 Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba la colisión. Tras el aviso, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona y atender al afectado.

El motorista presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser valorado, asistido y estabilizado por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

La Guardia Civil reguló el tráfico y realizó el atestado

En el operativo también intervino la Guardia Civil, que se encargó de regular la circulación en la TF-1 y de realizar el atestado correspondiente.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias exactas de la colisión ni sobre el estado de los ocupantes del turismo implicado.

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La presencia de los servicios de emergencia y de los agentes en la vía pudo generar afecciones al tráfico en una franja horaria de alta intensidad circulatoria, especialmente en uno de los principales ejes viarios de Tenerife.