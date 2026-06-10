Herido grave un trabajador tras caer desde unos 15 metros en un edificio de Tenerife

Un trabajador de 39 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente laboral en el interior de un edificio situado en la calle Juan Padrón, en Tenerife.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el afectado habría caído, al parecer, desde una altura de unos 15 metros hasta una rampa interior de garaje. La víctima sufrió un fuerte traumatismo craneal y, por ahora, se encuentra estable en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

La Policía Local fue el primer recurso en llegar al lugar y adoptó las primeras medidas necesarias para facilitar la atención del herido. Posteriormente, también intervinieron efectivos de Bomberos de Tenerife y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Evacuado al Hospital de La Candelaria

El trabajador fue atendido en el lugar del accidente por los recursos sanitarios desplazados hasta el edificio. Debido a la gravedad de las lesiones, se organizó su evacuación al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Durante el traslado, la Policía Local realizó una escolta policial para facilitar la llegada del herido al centro hospitalario y reducir el tiempo de desplazamiento.

Investigación asumida por la Policía Nacional

La Policía Local activó el protocolo de accidente laboral para que se personaran en el lugar los recursos competentes en la investigación del suceso.

Al tratarse de un supuesto accidente laboral, la investigación ha sido asumida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. También está prevista la intervención de la Inspección de Trabajo, encargada de analizar las condiciones laborales y de seguridad en el entorno donde se produjo la caída.

Este tipo de protocolos se activan cuando un siniestro se produce en un entorno laboral y existen lesiones de gravedad. La finalidad es preservar la zona, documentar lo sucedido y comprobar si se cumplieron las condiciones de seguridad establecidas.