Herido grave un hombre tras ser atropellado por un turismo en Granadilla

Un hombre ha resultado herido de carácter grave este miércoles tras ser atropellado por un turismo en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

El accidente se produjo en la Avenida Fundador Gonzalo González, poco antes de las 09:00 horas. La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se comunicaba que un hombre había sido arrollado por un vehículo y precisaba asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona y atender al afectado.

Trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Canarias

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al hombre en el lugar del atropello. Según la información facilitada, el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave.

Una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la edad del herido ni sobre su evolución tras el ingreso hospitalario.

La Policía Local reguló el tráfico y realizó el atestado

En el operativo también intervino la Policía Local, que se encargó de regular la circulación en la vía tras el atropello y de realizar el atestado correspondiente.

Las diligencias abiertas deberán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. Hasta ahora, no se han comunicado más detalles sobre cómo ocurrió el atropello ni sobre el conductor del turismo implicado.

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La intervención policial permitió ordenar el tráfico en una zona que pudo verse afectada por la presencia de los recursos sanitarios y de seguridad durante la asistencia al herido.